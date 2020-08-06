Trabzonspor'dan Mohamed Elneny atağı!

Eddie Newton ile yola devam eden Trabzonspor'da artık tek gündem transfer... Bordo-Mavililer, eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalara çoktan başlamıştı. Öncelikle belirlenen mevkiler orta saha ve stoper. Yabancı olarak savunma hattı için Jemerson, Garay ve Ampadu gibi isimleri listesinde bulunduran Fırtına'nın 2. bölge için 1 numaralı hedefi Mohamed Elneny. İlk olarak menajerler tarafından Karadeniz ekibine önerilen Elneny'ye yönetim sıcak bakmıştı. Scout ekibinin yanı sıra Newton da olumlu rapor verdi. Elneny'nin en büyük artısı geçen sene Beşiktaş'ta kiralık oynadığı için Süper Ligi yakından tanıması ve istikrarlı performansı. Eddie Newton bu bölgeye güvenebileceği, tecrübeli bir ön libero istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN İŞİ ZOR

Elneny konusunda Beşiktaş'ın da ısrarı var. Ancak Siyah-Beyazlılar maddi şartları karşılamakta zorlanıyor. Geçen sezon dahi Mısırlı futbolcunun maaşını ödemekte sıkıntı çeken hatta FIFA'lık olmanın eşiğinden dönen Beşiktaş'a göre Trabzonspor avantajlı. Bordo- Mavililer, Elneny'ye 1.5 milyon Euro yıllık ücret vermeye hazır. Çünkü bu rakam, Ndiaye'nin ücretinin bile altında.

NDİAYE 2 MİLYON EURO...

Fanatik'in haberine göre; Yarım sezon için 1 milyon Euro kazanan Ndiaye, kalması durumunda senelik 2 milyon Euro garanti ücret istiyordu. Fırtına, bu rakamın aşağısına Elneny'yi bitirecek. Bordo- Mavililer her ne kadar 1.5 milyon Euro'luk kaynak yaratabilecek olsa da pazarlıkları biraz daha sürdürüp rakamı aşağı çekme derdinde. 28 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda bir yandan da Arsenal kulübü ile temaslar devam ediyor.