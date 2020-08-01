Trabzonspor forma tanıtımına damga vurmuştu! Türkiye Hicran'ı konuşuyor...

MANEVİ OLARAK BÜYÜK DESTEK

Reklam filminde Hicran ile birlikte oynayan baba Alaattin Yıldız ise, "Forma tanıtımı yayınlandıktan sonra Hicran çok ünlü oldu. Para aldınız mı diye sordular. Bir kuruş almadık, almayız da. Manevi olarak bize büyük bir destek oldu. Kızımın gözlerinin içi gülüyor. O da bize yeter" diye konuştu.