31 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Burak Yılmaz, Lille'e imza atmak için Fransa'ya uçtu!

Son dakika: Burak Yılmaz, Lille'e imza atmak için Fransa'ya uçtu!

Son dakika haberine göre; ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran tecrübeli golcü , Lille'e imza atmak için 'ya gitti.

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Giriş Tarihi: 31.07.2020
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Son dakika: Burak Yılmaz, Lille'e imza atmak için Fransa'ya uçtu!

Beşiktaş Kulübü ile anlaşarak yollarını ayıran Burak Yılmaz, Fransa'ya uçtu.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ile el sıkışan tecrübeli forvet, Fransız ekibine imza atacak.

35 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından uçaktan fotoğrafını paylaştı.

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