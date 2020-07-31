Son dakika: Burak Yılmaz, Lille'e imza atmak için Fransa'ya uçtu!
Son dakika haberine göre; Süper Lig ekibi Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Lille'e imza atmak için Fransa'ya gitti.
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Beşiktaş Kulübü ile anlaşarak yollarını ayıran Burak Yılmaz, Fransa'ya uçtu.
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ile el sıkışan tecrübeli forvet, Fransız ekibine imza atacak.
35 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından uçaktan fotoğrafını paylaştı.