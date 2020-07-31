Strasbourg'da 5 futbolcu corona virüse yakalandı!
Son dakika haberine göre; Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Strasbourg'da 5 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.
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Fransız ekipten yapılan açıklamada, oyunculara yapılan testler sonucunda 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.
Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.
Açıklamada ayrıca, yarın Nancy takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.