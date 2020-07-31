31 Temmuz 2020, Cuma
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Strasbourg'da 5 futbolcu corona virüse yakalandı!

Son dakika haberine göre; ekibi Strasbourg'da 5 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.

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Strasbourg'da 5 futbolcu corona virüse yakalandı!

Fransız ekipten yapılan açıklamada, oyunculara yapılan testler sonucunda 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.

Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yarın Nancy takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.

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