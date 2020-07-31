Mbaye Diagne kendi kurbanını kendi kesti

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesi Senegal'de kurbanını kendisi kesti.

Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak beklentileri tam olarak karşılayamayan ve sezon başında Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılara geri döndü.

Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diagne, ülkesinde kurban kesti.