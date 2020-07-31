Mbaye Diagne kendi kurbanını kendi kesti
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından kendi kurbanını keserken çekilen fotoğraflarını yayımladı.
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Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesi Senegal'de kurbanını kendisi kesti.
Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak beklentileri tam olarak karşılayamayan ve sezon başında Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılara geri döndü.
Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diagne, ülkesinde kurban kesti.