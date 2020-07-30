Karagümrük Süper Lig'e çıktı

Hatayspor ve Erzurumspor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele etti.

SÜPER LİG'İN 3. TAKIMI KARAGÜMRÜK

Adana Demirspor ile Karagümrük, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 120 dakikası 1-1'lik eşitlike sona erdi ve kazananı penaltı atışları belirledi.

Karagümrük, penaltı atışlarında sağladığı 6-5'lik üstünlük ile Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkan 3. takım oldu.

:: MAÇTAN DAKİKALAR ::

23. dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında Darri'nin pasında ceza yayı yakınından kaleyi karşıdan gören noktadan Attamah'ın sert vuruşunda, top yandan auta çıktı.

29. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında altı pas yakınında sol taraftan Volkan Şen, müsait pozisyonda topu dışarı attı.

36. dakikada Fatih Karagümrük'te Ramazan Civelek'in ceza sahası içine pasında, Sobiech'in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt topu son anda kornere çeldi.

41. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Alparslan Erdem'in serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Çağrı Ortakaya'nın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 0-1.

45+2. dakikada Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un sağdan ortasında ceza sahası içinde sol tarafta Erkan Zengin'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

Maçın ilk yarısı 1-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle bitti.

65. dakikada Fatih Karagümrük, Ndao'nun ceza sahası yakını sağdan ortasında, kale dibinden mutlak pozisyonda Emeghara topu üstten dışarı attı.

68. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Adana temsilcisi Berk Yıldız'ın pasında ceza sahasına topla giren Dibba ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

83. dakikada Tarık Çamdal'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahasından sert vuruşunda, kaleci Kurtuluş Yurt son anda topu kornere çelmeyi başardı.

Maçın normal süresi 1-1 berabere bitti ve karşılaşma uzatmaya gitti.

UZATMA DAKİKALARI

94. dakikada Fatih Karagümrük'te Ndao'nun sağdan pasında ceza sahası içinden Engin Bekdemir'in gelişine sert vuruşunda, kaleci Kurtuluş Yurt topu kornere çeldi.

102. dakikada Adana Demirspor'da, Dibba'nın topu kaybetmesinden sonra topla buluşan Berk Yıldız ceza sahası sol çaprazdan sert vurdu, top çok az farkla dışarı çıktı.

Maçın ilk uzatma bölümünde 1-1'lik eşitlik bozulmadı.

106. dakikada Fatih Karagümrük'te Engin Bekdemir'in pasında Çağrı Ortakaya ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören uzak noktadan şutunu çekti, kaleci Kurtuluş Yurt topu uzaklaştırdı.

119. dakikada ceza yayı solundan Erkan Zengin'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Aykut Özer güçlükle topu kornere çeldi.

Maçın uzatma dakikalarında da 1-1'lik eşitlik bozulamadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

PENALTILAR

Fatih Karagümrük'te Engin Bekdemir, Ndao, Attamah, Koray Altınay, Sabo ve Fatih Kuruçuk penaltı vuruşlarını gole çevirdi.

Adana Demirspor'da Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Aosman, Dibba, Adil Demirbağ penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Mehmet Uslu'nun ise penaltı vuruşunu kaleci Aykut Özer kurtardı.

Penaltı atışları sonucunda, Adana Demirspor'a 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.