30 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Türkiye'den Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu

Türkiye'den Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu

'de netlik kazandı. Trabzonspor'un cezaya itirazının reddedilmesi üzerine Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar belli oldu.

SPOR
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
ABONE OL
Türkiye'den Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Kupalarına bir yıl katılamaması nedeniyle gelecek sezon ülkemizi temsil edecek takımların durumları değişti.

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ DEVLER LİGİ'NDE

Bu durumda, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir'in yanı sıra ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek.

SİVASSPOR UEFA GRUPLARINDA

Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 sezon men cezası almasının ardından Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılması kesinleşti.

Ligde sezonu Beşiktaş'ın ardından 4. sırada tamamlayan ve normal şartlarda UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Sivas ekibi, kararın
ardından gruplara kalma hakkı kazandı.

GALATASARAY VE ALANYASPOR AVRUPA'YA GİDECEK

Süper Lig'de sezonu 5. ve 6. sıradan bitiren Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak. Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması üzerine ligden UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım gidecek.

Bu durumda ligi 6. sırada bitiren Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.

Son dakika: CAS Trabzonsporun itirazını reddetti SON DAKİKA: CAS TRABZONSPOR'UN İTİRAZINI REDDETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA