31 Temmuz 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

'ün 'u penaltılardan yenerek 'e çıkmasının ardından Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi. Başkan Erdoğan, Süper Lig'e yükselen 3 takımı da tebrik etti.

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Giriş Tarihi: 31.07.2020
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Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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