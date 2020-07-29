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Süper Kupa maçı Medipol Başakşehir-Trabzonspor arasında oynanacak

, Alanyaspor'u 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nın kazananı oldu. Trabzonspor bu zaferi ile Türkiye Şampiyonu olan Başakşehir ile için karşı karşıya gelecek.

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Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Süper Kupa maçı Medipol Başakşehir-Trabzonspor arasında oynanacak

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarihte oynanacak.

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