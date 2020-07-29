Süper Kupa maçı Medipol Başakşehir-Trabzonspor arasında oynanacak
Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nın kazananı oldu. Trabzonspor bu zaferi ile Türkiye Şampiyonu olan Başakşehir ile Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.
Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarihte oynanacak.