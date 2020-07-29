Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı: Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları:

"Çok önemli düşüncelerimizi değerlendirdik. Çok verimli ve bereketli oldu. Dünyanın en gelişmiş spor merkezlerinden birini yakında açacağız. Federasyonlarımızla olsun, diğer paydaşlarla olsun, çok önemsiyoruz. İş birliklerimiz sürecek."



"Bir ve beraber olduğumuz sürece Türk sporunun çıkarları için başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çok önemli bir süreç yaşıyoruz dünya olarak. Ülkemiz çok ileride. Tüm gelişmiş ülkelere model olacak durumda. Sürecin etkilediği en önemli konulardan biri de spor. Ertelenmeler, iptaller... Hamdolsun ki bu süreci hemen hemen bitirme noktasına da geldik. Emeği olanları kutluyorum."



"Yabancıyla ilgili sürecin 1 yıl ertelenmesi ile BAL Ligi'ndeki kulüplerimizin bir üst lige çıkma kararının halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum."



"Dün Kulüpler Birliği'nin aldığı düşenin dostu olmaz felsefesini elinin tersiyle iten kararını saygıyla karşılıyorum."



"Pandemi döneminin yaşattığı zorluklar sebebiyle küme düşme kaldırıldı."

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları:

"Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig, 2. Lig ve 3. Liglerde de 2019-2020 sezonunda küme düşme olmayacak."



"Bildiğiniz gibi dün Kulüpler Birliği bir toplantı yaptı. 20 kulüp, ligden düşmenin kalkmasını istedi. Sayın Sepil bu tavsiye kararını açıkladı. Bu bir dilekçeyle yönetim kurulumuza sunuldu. Daha önce 7 takım bu talepte bulunmuştu."



"Yönetim kurulu olarak ligleri oynatarak tamamlamak istedik. Bugün geldiğimiz noktada ligi tamamladık. Kulüplerin büyük fedakarlıklar yaptı. Süper Lig Kulüpler Birliği'nin ligden düşme olmasın talebini değerlendirdik."



"Pandemiyi konuştuk, oy birliğiyle alınan kararla Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de düşme olmayacaktır. Süper Lig, 2020/21 sezonu 21 takımla oynanacaktır, 4 takım küme düşecektir. Daha sonra 20 takımla oynanacaktır."



"Süper Lig'in 21 takım ile oynanacak olması, gelir dağılımında farklılık, maç sayısında artış ve fikstür sıkışıklığına yol açacaktır. TFF olarak bunları revize edeceğiz ve paylaşayacağız."



"Yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi talebini oy birliğiyle kabul ettik. Bu kural 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacak."



"Harcama limitleri, 4 Ağustos'ta, yani transferin ilk gününde açıklanacaktır."

3. LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR ŞU ŞEKİLDE OLDU

Siirt İl Özel İdaresi Spor

Adıyaman 1954 Spor

Ceyhanspor

Isparta 32 Spor Kulübü

Karaman Belediyespor

Belediye Kütahyaspor

Edirnespor

Tekirdağspor

Çengelköyspor

LİG 21 TAKIMLI OLACAK

Alınan bu karar sonrası TFF 1. Lig'den gelen üç ekiple beraber, Süper Lig'deki takım sayısı 21'e çıkmış oldu.

40 HAFTALIK MARATON

21 takımla oynanacak olan 2020-2021 sezonu 40 hafta sürecek.

YENİ YABANCI KURALI 1 YIL ERTELENDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelendiğini açıkladı.