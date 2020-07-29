Süper Lig'de küme düşme kalktı mı? Kayserispor, Malatyaspor, Ankaragücü düşmeyecek mi? Kaç takım olacak?

Süper Lig'de küme düşme kalktı mı? Kayserispor, Malatyaspor, Ankaragücü düşmeyecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İddiaya göre, küme düşme kaldırıldı, 2020/21 sezonu 21 takımlı oynanacak. 2021/22 sezonunda ise Süper Lig 20 takımla devam edecek. Peki, Süper Lig'de küme düşme kalktı mı? Kayserispor, Malatyaspor, Ankaragücü düşmeyecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Kulüpler Birliği'nin dün gerçekleştirdiği toplantıda küme düşmenin kaldırılması ve Süper Lig'in önce 21 takım sonrasında ise 20 takım ile oynanmasıyla ilgili teklifi için bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu arasında bir toplantı gerçekleştirildi.