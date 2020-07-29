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İstanbul ekibinden flaş Ricardo Quaresma açıklaması

Son dakika spor haberleri... 'in temsilcisi ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

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Giriş Tarihi: 29.07.2020
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İstanbul ekibinden flaş Ricardo Quaresma açıklaması

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Yıldız futbolcunun kariyerine Porto'da devam etmesi bekleniyor. Quaresma geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda Porto'yu özlediğini ve eski kulübüne dönmek istediğini vurgulamıştı.

Porto'nun kendisi için yerinin farklı olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Porto'da idmana çıktığım ilk günden bu yana, kulüple adım hep yan yana geliyor. Ne olacağını bekleyip görmek gerekiyor. Sergio Conceiçao, Porto için harika bir teknik adam. Çok iyi işler yaptı, kupalar kazandı. Kazanmak isteyen her oyuncu, onunla çalışmak ister" demişti.

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