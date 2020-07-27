Son dakika: Sivasspor Mert Hakan Yandaş'ın ayrılığını resmen açıkladı
Son dakika haberi...Sivasspor, Emre Kılınç'ın ardından Mert Hakan Yandaş ile de yolların ayrıldığını açıkladı.
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Sivasspor, Emre Kılınç'ın ardından Mert Hakan Yandaş ile de yolların ayrıldığını açıkladı.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
''3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş'a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan.''