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Son dakika: Sivasspor Mert Hakan Yandaş'ın ayrılığını resmen açıkladı

Son dakika haberi..., Kılınç'ın ardından ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika: Sivasspor Mert Hakan Yandaş'ın ayrılığını resmen açıkladı

Sivasspor, Emre Kılınç'ın ardından Mert Hakan Yandaş ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş'a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan.''

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