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Süper Lig'e çıkacak son takım Ankara'da belli olacak

'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finali 'da oynanacak.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020
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Süper Lig'e çıkacak son takım Ankara'da belli olacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finalinin Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacağı kaydedildi.

30 Temmuz Perşembe günü yapılacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükselmişti.

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