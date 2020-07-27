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Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı atv'de!

Ziraat 'nda yarı final 2. maçlarının tamamlanmasının ardından finale yükselen ile Kupası final maçı atv’ de!

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı atv'de!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final 2. maçlarının tamamlanmasının ardından finale yükselen Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Türkiye Kupası final maçı atv' de!

Naklen yayınlanacak Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor karşılaşması Çarşamba günü saat 21.30'da Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak.

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