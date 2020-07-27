Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı atv'de!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final 2. maçlarının tamamlanmasının ardından finale yükselen Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Türkiye Kupası final maçı atv’ de!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final 2. maçlarının tamamlanmasının ardından finale yükselen Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Türkiye Kupası final maçı atv' de!
Naklen yayınlanacak Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor karşılaşması Çarşamba günü saat 21.30'da Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak.