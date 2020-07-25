25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin gençleri sahnede!

'in son haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Ligi 7. bitirmesi kesinleşen sarı lacivertliler, sahaya genç yıldızları ile çıkacak.

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Giriş Tarihi: 25.07.2020
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Fenerbahçe'nin gençleri sahnede!

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, kapanışı galibiyet ile yapmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirlendi.

Fenerbahçe'nin gençleri sahnede!

Eksik ve cezalılar nedeniyle Fenerbahçe'de ilk onbirde genç oyuncular şans bulacak. Forvette Allahyar, sağ bekte Murat Sağlam, orta sahada da Ömer Faruk Beyaz'ın görev yapması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'nin gençleri sahnede!

Hala düşme tehlikesi bulunan konuk Çaykur Rizespor ise 1 puan alırsa, ligde kalmayı garantileyecek.

Fenerbahçe'nin gençleri sahnede!

KADRODA TAM 7 EKSİK

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici ile kırmızı ve sarı kart cezalısı Vedat Muriqi ile Jailson, Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin gençleri sahnede!

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Murat Sağlam, Falette, Serdar, Hasan Ali, Rodrigues, Emre, Ozan, Ömer Faruk, Ferdi, Allahyar

Fenerbahçe'nin gençleri sahnede!

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Fernandes, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Garmash, Oğuz, Tunay, Boldrin, Skoda

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