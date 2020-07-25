Fenerbahçe'nin gençleri sahnede!
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Ligi 7. bitirmesi kesinleşen sarı lacivertliler, sahaya genç yıldızları ile çıkacak.
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, kapanışı galibiyet ile yapmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirlendi.
Eksik ve cezalılar nedeniyle Fenerbahçe'de ilk onbirde genç oyuncular şans bulacak. Forvette Allahyar, sağ bekte Murat Sağlam, orta sahada da Ömer Faruk Beyaz'ın görev yapması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Hala düşme tehlikesi bulunan konuk Çaykur Rizespor ise 1 puan alırsa, ligde kalmayı garantileyecek.
KADRODA TAM 7 EKSİK
Kanarya'da sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici ile kırmızı ve sarı kart cezalısı Vedat Muriqi ile Jailson, Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Murat Sağlam, Falette, Serdar, Hasan Ali, Rodrigues, Emre, Ozan, Ömer Faruk, Ferdi, Allahyar
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Fernandes, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Garmash, Oğuz, Tunay, Boldrin, Skoda