Fenerbahçe'nin gençleri sahnede!

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, kapanışı galibiyet ile yapmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirlendi.