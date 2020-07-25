Eddie Newton ilk 11'i belirledi! Trabzonspor Şampiyonlar Ligi için sahada...

Trabzonspor uzun süre zirvede götürdüğü yarışta Başakşehir'e geçilmişti. Karadeniz Fırtınası, şampiyonluğu kaçırdı ancak kendisini Devler Ligi'ne götürecek ikincilik basamağını kaptırmak istemiyor. Bordo-mavililer bugün 21.00'de başlayacak mücadelede Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Tek hedef 3 puanı alarak sezonu ikinci sırada tamamlamak ve Şampiyonlar Ligi sıralamasında kalmak.