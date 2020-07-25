Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması! Arda Turan Galatasaray'a geliyor mu?

"İLK 2 MAÇTA HALLETTİLER ZATEN"

Bu sene için Galatasaray taraftarları bizi mazur görsün. Pandemi öncesi ve pandemi sonrasında başımıza gelmedik kalmadı. Allah beterinden saklasın. Buna da şükür. İlk 2 maçta bize gereği yapıldı, halledildi zaten. Rize'de oyunun 15. dakikasında Muslera'nın ayağının kırılmasıyla biz de kırıldık. Buradan geri dönemedik. Hiç gördünüz mü saniyeleri uygulayan birini? Hiç gördünüz mü adamı 6 aylık sakatlayıp tesadüfen üstüne düştü durumunu.

"BU RAKAMLARLA OLMAZ!"

Bugün her kulübün ekonomik anlamda sıkıntıları var. Bunlara rağmen camia ve taraftarları beklentileri yüksektir. Galatasaray tam değişimin noktasındadır. Yeni bir grup sokup, bazı arkadaşlarla vedalaşacağız. Devre arası bazı şeyleri sezon sonu da yapmak zorundayız. Çünkü bu mali ortamda bazı rakamları özellikle %67 vergiyi de düşüneceksek olursak bunu karşılamak çok zor. Mantık olarak zor. Bunların hepsini düşünerek hem iyi bir takım kuracağız, kimse merak etmesin, hem de mali tabloya çok dikkat edeceğiz.