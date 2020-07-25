Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması! Arda Turan Galatasaray'a geliyor mu?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları sezonun son maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, Arda Turan'ın transferiyle ilgili ''Önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezonun son maçı sonrasında konuştu.
"SON SANİYEDE YEDİĞİMİZ GOL"
Bugün ilk yarı iyi oynamadık. İkinci yarı oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirdik. 5 dakikada 3 pozisyona girdik. 2-1 öne geçtikten sonra da hiçbir sıkıntı çekmeden birkaç tane net pozisyon bulduk. Son saniyede doldurulan bir topta maalesef golü yedik. Herkesi ortaklaşa hatası. Bu sene zaten olmasaydı şaşardım, illa bir şey olacak. Oluyor ama olmamalı.
"BU SENEYİ UNUTUP ÇOK ÇABUK ÖNÜMÜZDEKİ SENEYİ HALLETMEMİZ GEREKİYOR"
Bizim için beklemediğimiz ve istemediğimiz şekilde geçti bu sene. Yeni sezonun açılmasına kısa bir süre var. Sezonun hesabını tabii ki yaptık. 2-3 gün önceki toplantımız gayet iyi geçti. Her şey çok güzel şekilde ortaya koyuldu. Bu seneyi artık unutup önümüzdeki seneyi çok çabuk halletmemiz gerekiyor.
"GALATASARAY YİNE EN İYİSİNİ YAPACAKTIR"
Galatasaray takımı yine en iyisini yapacaktır. İmkanları ne olursa olsun. Zaten birçok kiralık oyuncumuz var. Değişmesini düşündüğümüz oyuncularımız var. Birçok işimiz var, zamanımız az.
"İLK 2 MAÇTA HALLETTİLER ZATEN"
Bu sene için Galatasaray taraftarları bizi mazur görsün. Pandemi öncesi ve pandemi sonrasında başımıza gelmedik kalmadı. Allah beterinden saklasın. Buna da şükür. İlk 2 maçta bize gereği yapıldı, halledildi zaten. Rize'de oyunun 15. dakikasında Muslera'nın ayağının kırılmasıyla biz de kırıldık. Buradan geri dönemedik. Hiç gördünüz mü saniyeleri uygulayan birini? Hiç gördünüz mü adamı 6 aylık sakatlayıp tesadüfen üstüne düştü durumunu.
"BU RAKAMLARLA OLMAZ!"
Bugün her kulübün ekonomik anlamda sıkıntıları var. Bunlara rağmen camia ve taraftarları beklentileri yüksektir. Galatasaray tam değişimin noktasındadır. Yeni bir grup sokup, bazı arkadaşlarla vedalaşacağız. Devre arası bazı şeyleri sezon sonu da yapmak zorundayız. Çünkü bu mali ortamda bazı rakamları özellikle %67 vergiyi de düşüneceksek olursak bunu karşılamak çok zor. Mantık olarak zor. Bunların hepsini düşünerek hem iyi bir takım kuracağız, kimse merak etmesin, hem de mali tabloya çok dikkat edeceğiz.
Geldiğimizden beri baktığımızda iki sene üst üste şampiyon olduk. 4 kupa kazandık. 30-35 milyon euro da artımız var. Demek ki yapabiliriz. Başkanımız ve yöneticilerimiz sabahtan akşama kadar uğraşıyorlar. Kolay değil tabii. Rakamlar yüksek. Bazı gerçekleri kabul edip bazı oyunculardan çıkmak zorundayız. Ona göre transfer yapmak zorundayız. Gençlerle ve bazı tecrübeli oyuncularla, fırsat transferlerine de kapıyı açarak iyi bir karışım yapmak zorundayız. Kim alınırsa alınsın, muhakkak bir bildikleri var derlerse memnun olurum. Galatasaray en ümitsiz anlarda ortaya çıkar. Biz söz verdik, buradayız. Söz verdik, buradayız. Bu sene olmadı. Olmamasının sebeplerini herkes zaten biliyor. Seneye inşallah daha güzel Galatasaray ortaya çıkacak. Bu benim için çok önemli.
ARDA TURAN SORUSUNA YANIT
Fatih Terim: "Başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Arda da bunlardan birisi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz."