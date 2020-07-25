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Fenerbahçe - Rizespor CANLI ANLATIM

, 'in 34.haftasında 'u konuk ediyor. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ligi tamamlamak istiyor. Çaykur Rizespor'da ise hedef mutlak 3 puan. Zira Karadeniz ekibi karşılaşmayı kaybederse diğer maçlara bakmaksızın küme düşecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Fenerbahçe - Rizespor CANLI ANLATIM

Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler için Rizespor maçı formalite olarak gözükse de, yeşil beyazlılar için bu maç büyük önem taşıyor. Karadeniz ekibi, puan ve ya puanlar alması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Öte yandan Fenerbahçe - Rizespor müsabakasının canlı olarak ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar.

RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda

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