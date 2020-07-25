Heyecan dorukta! Hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'den kimler düştü?
Hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'in son haftasında alt sıralarda yer alan 4 takım düşmemek için mücadele veriyor. Çaykur Rize, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor'un oynanacak maçları sonrasında alt lige düşen takımlar belli olcak. Alt lige düşmesi kesinleşen ilk takım Ankaragücü olmuştu. Peki, Hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'den kimler düştü? Merak edilen detaylar haberimizde...
Hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'den kimler düştü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in son haftası kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda alt lige düşecek takımlar bu akşam belli olacak. 21:00'da başlayan maçların bitmesinin ardından Süper Lig'e veda edecek takımlar belli olacak. Peki, Hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'den kimler düştü? Merak edilen detaylar haberimizde...
SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?
Son sıradaki MKE Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek iki takım 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak maçların ardından belli olacak. Ligde 32'şer puana sahip Hes Kablo Kayserispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 17 ve 16. sırada yer alırken, 35'er puanı olan Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor ise 15 ve 14. sırada bulunuyor.
32 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor'un ligde kalabilmesi için, Denizlispor'un, küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'ne kaybetmesi gerekiyor. Bu durumda da Kayserispor, Trabzonspor'u yenerse ligde kalabilecek.
35 puanla 14. sırada yer alan Denizlispor, küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü karşısında 1 puan alsa dahi ligde kalmayı garantileyecek. Rizespor puan alır, Yeni Malatyaspor kazanamaz, Denizlisporspor Kayserispor ile 35 puanda bitirirse düşen 3. takım olacak.
Yeni Malatyaspor'un ligde kalabilmesi için rakibi Gaziantep'i yenip, Denizlispor'un sahasında Ankaragücü'ne mağlup olması, Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe deplasmanından puan alması ve Kayserispor'un Trabzonspor'a puan kaybetmesi gerekiyor.
Rizespor ikili averajda Yeni Malatyaspor'un üstünde, Denizlispor'un ise altında yer alıyor. Kayserispor ile aralarında eşitlik var. Rizespor, Fenerbahçe'den puan alması halinde ise diğer takımlardan gelecek sonuçlara bakmadan ligde kalabilecek.
ÜÇLÜ AVERAJDA NE OLUYOR?
Denizlispor'un puan alıp, Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un 35 puanda yer aldığı durumda küme düşen ekipler Kayserispor ve Yeni Malatyaspor oluyor. Yeni Malatyaspor'un kazanamayıp, Denizlispor, Rizespor ve Kayserispor'un 35 puanda olduğu durumda Rizespor, Kayserispor'un kazanamayıp, Denizlispor, Rizespor ve Yeni Malatyaspor'un 35 puanda yer aldığı anda ise Yeni Malatyaspor düşen ekip olacak.
DÖRTLÜ AVERAJDA NE OLUYOR?
Eğer olur da 4 takım birden 35 puanda olursa, küme düşen son iki ekip Yeni Malatyaspor ve Denizlispor olacak.