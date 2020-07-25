Heyecan dorukta! Hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'den kimler düştü?

Hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'den kimler düştü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in son haftası kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda alt lige düşecek takımlar bu akşam belli olacak. 21:00'da başlayan maçların bitmesinin ardından Süper Lig'e veda edecek takımlar belli olacak. Peki, Hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'den kimler düştü? Merak edilen detaylar haberimizde...

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Son sıradaki MKE Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek iki takım 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak maçların ardından belli olacak. Ligde 32'şer puana sahip Hes Kablo Kayserispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 17 ve 16. sırada yer alırken, 35'er puanı olan Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor ise 15 ve 14. sırada bulunuyor.