Kayserispor-Trabzonspor: 1-2 | Kayserispor küme düştü

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında tek gol bulan Trabzonspor, aldığı 3 puanla ligi 2. sırada bitirdi.

İLK YARIDA SES ÇIKMADI

Kayserispor kümede kalmak için çıktığı maçta Trabzonspor kalesinde gol aradı ancak istediğini bulamadı.

İlk 45 dakikada etkili pozisyonlara giren iki takım da istediğini almadı. Kayserispor ve Trabzonspor soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

NOVAK ATTI KAYSERİSPOR DÜŞTÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili olan taraf Trabzonspor'du. Bordo mavililer 63. dakikada Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin son dakikalarında gol arayan Kayserispor 86. dakikada eşitliği sağladı. Ev sahibi Kayserispor'un golü Pedro Henrique'den geldi.

Trabzonspor uzatmanın son dakikasında bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazandı.