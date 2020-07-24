Manisa FK - Sancaktepe FK I CANLI YAYIN

TFF 2. Lig'de Antalya'da düzenlenen Play-Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0 yenerek eleyen Manisa Futbol Kulübü, yarı finalde Sancaktepe Futbol Kulübü'yle final için karşılaşacak.

A SPOR'DA ZORLU MÜCADELE

Normal sürede veya eşitlik halinde oynanacak uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda rakibini eleyen taraf finalist olacak. Manisa FK, finale çıktığı takdirde Ankara Demirspor-Tuzlaspor eşleşmesinin galibiyle tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e çıkmak için rakip olacak.