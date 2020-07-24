Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Menajerinden açıkladı!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye mi transfer mi oluyor? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı Sosyal medyada Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de takımdan ayrılma kararı aldı. Peki, Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye mi transfer mi oluyor? Menajerinden açıkladı...

Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam ediyor. Bir süre önce Burak Yılmaz'ı bedelsiz olarak Lille gönderen siyah-beyazlılarda bugün yapılan görüşmelerde iki ayrılık kararı daha çıktı.

GÖKHAN GÖNÜL İLE ANLAŞILAMADI

Beşiktaş'a gelişi olay olan Gökhan Gönül'ün vedası herkesi şoke etti. Siyah-beyazlı yöneticilerle masaya oturan tecrübeli sağ bek parada anlaşamayınca Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı. Emre Belözoğlu'nun da etkisiyle Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Gökhan Gönül'ün önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli camiaya imza atacağı öğrenildi.

CANER DE AYRILDI

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin ile de yollar ayrıldı. Sözleşmesi son senesinde olan yıldız isim Beşiktaş ile anlaşamadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu bilinen tecrübeli ismin Fenerbahçe'ye transfer olacağı aktarıldı.