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Son dakika: Hatayspor'da Samet Aybaba dönemi

Son dakika... Süper Lig'in yeni ekibi , Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdığını açıkladı. Bu haber sonrası Hatayspor, teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı.

SPOR
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Son dakika: Hatayspor'da Samet Aybaba dönemi

Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

HATAYSPOR'DA SAMET AYBABA DÖNEMİ

Bu haber sonrası Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

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