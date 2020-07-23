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Son dakika: Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Flaş açıklama

'ta gösterdiği performansla harikalar yaratan için, Fransa'nın Lille kulübünün talip olduğu yazılmıştı. Alacaklarına karşı bonservisini alacağı belirtilen Burak Yılmaz ile ilgili, Lille'den flaş bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi: 23.07.2020
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Son dakika: Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Flaş açıklama

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla harikalar yaratan Burak Yılmaz için, Fransa'nın Lille kulübünün talip olduğu yazılmıştı. Alacaklarına karşı bonservisini alacağı belirtilen Burak Yılmaz ile ilgili, Lille'den flaş bir açıklama geldi.

Lille teknik direktörü Christophe Galtier, "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Aynı Jose Fonte gibi. O da benzer yaşlarda geldi ve etkili oldu. Transferi Sportif Direktör Luis Campos önerdi. Ben de etkilendim." dedi

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