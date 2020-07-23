İşte Mircea Lucescu'nun yeni takımı

Dinamo Kiev, Mircea Lucescu'nun yeni teknik direktörleri olduğunu açıkladı.

Ukrayna ekibinden yapılan açıklamada tecrübeli Rumen teknik adamla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"BANA GÜVENDİKLERİ İÇİN MİNNETTARIM"

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Lucescu, Ukrayna'yı çok özlediğini belirterek "Başarılı sonuçlar aldığım ülkeye geri dönmek istedim. Burada taraftarlarla çok iyi bir ilişkim vardı. Büyük gelenekleri olan ve yetenekli oyunculara sahip bir kulübe geldiğim için çok mutluyum ve eminim ki, birlikte verimli ve başarılı bir şekilde çalışacağız. Buradaki çalışmalarımdan ve elde edeceğim sonuçlardan başkan ve yönetim kurulunun memnun kalacağına inanıyorum. Bana güvendikleri için minnettarım" dedi.

"KAZANMA GELENEĞİMİZ CANLANACAK"

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis ise, "Dünyanın en iyi teknik adamlarından Lucescu'yu göreve getirdik. Onun gelişiyle Dinamo Kiev'in kazanan geleneğinin yeniden canlanacağını, birçok şampiyonluk kazanacağını umuyorum. Elimden gelen her konuda ona yardımcı olacağım. İyi şanslar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı.