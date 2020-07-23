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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek

Son dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek

Son dakika haberi... ile Aytemiz arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak finalini hakem yönetecek.

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Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Son dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçında Ali Palabıyık görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak.

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