Trabzonspor'u Eddie Newton çalıştırdı
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'u Kayserispor maçına antrenör Eddie Newton hazırladı. Bordo mavililer Kayserispor maçı öncesi taktiksel çalışma yaptı.
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Süper Lig'in 34, haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenör Eddie Newton yönetiminde çalıştı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, antrenör Eddie Newton yönetiminde 18.00'de yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.