22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'u Eddie Newton çalıştırdı

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından 'u Kayserispor maçına antrenör hazırladı. Bordo mavililer Kayserispor maçı öncesi taktiksel çalışma yaptı.

SPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2020
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Trabzonspor'u Eddie Newton çalıştırdı

Süper Lig'in 34, haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenör Eddie Newton yönetiminde çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, antrenör Eddie Newton yönetiminde 18.00'de yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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