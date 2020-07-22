Karagümrük ile Akhisarspor 3-3 berabere kaldı

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Akhisarspor'u ağırlayan Karagümrük, son dakika golüyle yıkıldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Karagümrük, 18. dakikada Erik Sabo'nun golüyle öne geçti. Konuk ekip Akhisarspor ise ilk yarı bitmeden dengeyi sağladı. 34. dakikada Bertuğ Bayar, Akhisar adına skoru eşitleyen isim oldu. 1-1

AKHİSARSPOR SON DAKİKA GOLÜYLE HAYAT BULDU

Sobiech 58. dakikada Karagümrük adına tabelayı 2-1 yaptı. Pes etmeyen Akhisarspor 84. dakikada Erhan Çelenk ile bir kez daha beraberliği yakaladı. Koray Altınay, Karagümrük'ü 87. dakikada 3. kez öne geçirse de perdeyi kapatan Akhisarspor oldu.

90+6'da sahneye çıkan Uğur Arslan Kuru, skoru 3-3'e getirdi.

Karagümrük deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Akhisarspor, rövanş maçı için avantaj elde etti.

RÖVANŞ VE FİNAL TARİHİ BELLİ

Rövanş maçı 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Finalin nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.