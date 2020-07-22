Turgutluspor finale yükseldi
Turgutluspor-Erokspor, TFF 3. Lig'de play-off yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi.. A Spor'un naklen yayınladığı TFF 3. Lig'de play-off yarı final maçında 1-0 geriye düşen Turgutluspor, Erokspor'u 2-1 yenerek finale yükseldi.
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TFF 3. Lig'de play-off finali için Turgutluspor ile Erokspor karşı karşıya geldi. İki ekip Antalya'nın Serik ilçesindeki Calista Sports Center'da sahaya çıktı.
FİNALE DÖNÜŞ
1-0 geriye düşen Turgutluspor, 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
Erokspor, 48. dakikada Umut Pusat'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Turgutluspor 76. dakikada Kadir Torbacı ile skoru eşitledi. Turgutluspor'a final kapısını açan gol 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız'dan geldi.
TURGUTLUSPOR-ESENLER EROKSPOR İLK 11'LER:
Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Abdülkadir, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Emre, Ergun
Esenler Erokspor: İsmet, Gökcan, Hüseyin, Erol, Halil, Efe Can, Abdurrahman, Umut, Emre Şahin, Şahin, Alper