22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Bursaspor ile Adana Demirspor yenişemedi

Bursaspor ile Adana Demirspor yenişemedi

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında  karşı karşıya geldi. Süper Lig için final mücadelesi veren Bursaspor ile Adana Demirspor, TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında 0-0 berabere kaldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
ABONE OL
Bursaspor ile Adana Demirspor yenişemedi

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-offlarında heyecan 2 maçla devam etti. Karagümrük ile Akhisarspor'un 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Bursa'dan da bir beraberlik haberi geldi.

Bursaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.

RÖVANŞ VE FİNAL TARİHİ BELLİ

Rövanş maçı 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Finalin nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA