Bursaspor ile Adana Demirspor yenişemedi
TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Süper Lig için final mücadelesi veren Bursaspor ile Adana Demirspor, TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında 0-0 berabere kaldı.
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Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-offlarında heyecan 2 maçla devam etti. Karagümrük ile Akhisarspor'un 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Bursa'dan da bir beraberlik haberi geldi.
Bursaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.
RÖVANŞ VE FİNAL TARİHİ BELLİ
Rövanş maçı 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak.
Finalin nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.