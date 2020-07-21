Karşıyaka final için sahada

Eksik futbolcunun bulunmadığı Kaf-Kaf rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ve seri penaltılarda mağlup ettiği takdirde Turgutluspor-Esenler Erokspor eşleşmesinin galibiyle 26 Temmuz Pazar günü 2'nci Lig için finale çıkacak.

Ligde geçen sezon da Play-Off oynayan Karşıyaka, yarı finalde Vanspor'a ilk maçta evinde penaltı kaçırıp rövanşta trajik bir şekilde elenerek 2'nci Lig'e dönüş hayalini ertelemişti. Normal sezonda rakibine deplasmanda 4-2 yenilip rövanşı salgın nedeniyle oynayamayan Karşıyaka'nın yarın sahaya Erdoğan - Fatih, Metin, Cenk, Onur, Mustafa Aşan, Arif, Battal, Barış, Doğukan, Hakan Kuş 11'iyle çıkması bekleniyor.