21 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng'in ayak bileğinde ödem tespit edildiği bildirildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.07.2020
ABONE OL
Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin-Prince Boateng'in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Kevin-Prince Boateng'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA