Sancaktepe FK 2. Lig play-off'ta yarı finale yükseldi
Son dakika haberleri... 2. Lig play-off çeyrek finalinde Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya gelen Sancaktepe FK, 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi...
TFF 2.Lig Play-Off Çeyrek Final maçında Hekimoğlu Trabzon ile Sancaktepe karşılaştı. Antalya'da oynanan mücadelede Sancaktepe, rakibini 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
TFF 2. Lig play-off finali, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak. 28 hafta oynanan ve coronavirüs salgını nedeniyle nokta konulan ligde Hekimoğlu Trabzon, 17 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, lider Samsunspor ve 2. Manisa Futbol Kulübü'nün ardından 3. sırada sezonu kapattı.
16 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Sancaktepe ise 52 puanla Hekimoğlu Trabzon'un arkasında 4. basamakta yer aldı.
Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK ilk 11'ler:
Hekimoğlu Trabzon: Batuhan, Miraç, Samet, Hakan, Doğan, Talha, Onur, Bahadır, Taha, Volkan, Abdulkadir.
Sancaktepe FK: Emre, Erdinç, David Deniz, Melik, Alaattin, Can, Halil İbrahim, Mehmet Ozan, Mert, Muharrem, İrfan