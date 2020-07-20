20 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Trabzonspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı

Son dakika: Trabzonspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı

Son dakika haberleri... , Ünal Karaman'ın ardından takımın başına geçen teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı.

SPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolları ayırma kararı aldı.

Bordo-mavili kulübün teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığı öğrenildi. Tarafların imzasının ardından konuyla ilgili açıklama yapılacağı kaydedildi.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavili takımın Çimşir ile resmen yolların ayrılması halinde kalan son lig maçına ve Ziraat Türkiye Kupası finaline yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkacağı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA