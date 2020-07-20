A Spor'da 1. Lig heyecanı: Kastamonuspor - Tuzlaspor | Ankara Demirspor - Sakaryaspor CANLI YAYIN
A Spor ekranları TFF 1.Lig'e yükselme heyecanına sahne oluyor. A Spor Kastamonuspor - Tuzlaspor ve Ankara Demirspor - Sakaryaspor mücadelelerine naklen yayınlıyor. Karşılaşmaları ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İkinci Lig ve Üçüncü Lig play-off heyecanı Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da yaşanıyor… Kazananların yarı finale yükseleceği maçlar A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanıyor. Günün son iki maçında Kastamonuspor-Tuzlaspor ve Ankara Demirspor-Sakaryaspor karşı karşıya geliyor.