17 Temmuz 2020, Cuma
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Fatih Terim'den Emre Çolak'a kötü haber! Veto etti

'ın transfer gündemine gelen eski oyuncusu 'la ilgili önemli gelişme. , Çolak'ın yeniden Galatasaray forması giymesini veto etti.

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Giriş Tarihi: 17.07.2020
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Fatih Terim'den Emre Çolak'a kötü haber! Veto etti

Galatasaray'da Emre Çolak'ın takıma geri dönmesine Fatih Terim'den olumsuz cevap geldiği öğrenildi.

İspanyol ekibi Deportivo ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan milli futbolcunun menajeri aracığıyla Galatasaray'a haber yolladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Emre Çolak boş sözleşmeye imza atacağını söylemesine rağmen yönetimin Fatih Terim'i ikna edemediği ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı değerlendirmede, "Emre Çolak iyi bir oyuncu ama kafamdaki oyun kurgusunda düşünmüyorum" dediği öne sürüldü.

Kaynak:Takvim

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