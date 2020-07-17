Essien'den Azerbaycan paylaşımı

Essien, Real Madrid, Chelsea ve Milan gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra Azerbaycan'ın Sabail takımına transfer oldu. Azerbaycan'da forma giyen Ganalı yıldız Michael Essien, sosyal medya hesabında Ermenistan'ın saldırısı hakkında paylaşımda bulundu.

Azerbaycan halkına seslenen Essien, "güçlü kalın" mesajı verdi.



"ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ"



Azerbaycan bayrağıyla birlikte Sabail'de formasını giydiği bir fotoğraf paylaşan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Güçlü kalın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.