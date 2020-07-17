17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Sivasspor korona virüs test sonuçlarını açıkladı

Sivasspor korona virüs test sonuçlarını açıkladı

ekiplerinden Demir Grup 'da futbolcu, teknik heyet ve destek ekibine 12. kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 17.07.2020
ABONE OL
Sivasspor korona virüs test sonuçlarını açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan 12. Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA