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Son dakika: Galatasaraylı 5 futbolcuya para cezası

Son dakika haberleri... , 'da forma giyen , , Seri ve Akbaba'ya maske takmadıkları için para cezası kesildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Son dakika: Galatasaraylı 5 futbolcuya para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu PFDK kararlarını açıkladı. Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Seri ve Emre Akbaba, maske takma zorunluluğuna uymadıkları için 900'er TL para cezası aldı.

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