Son dakika: Galatasaraylı 5 futbolcuya para cezası
Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'da forma giyen Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Seri ve Emre Akbaba'ya maske takmadıkları için para cezası kesildiğini açıkladı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Futbol Federasyonu PFDK kararlarını açıkladı. Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Seri ve Emre Akbaba, maske takma zorunluluğuna uymadıkları için 900'er TL para cezası aldı.
Detaylar gelecek...