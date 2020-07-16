Galatasaray'ın koronavirüs test sonuçları çıktı
Koronavirüs testine giren Galatasaray'dan sevindirici haberler geldi. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
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Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada; futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.