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Galatasaray'ın koronavirüs test sonuçları çıktı

Koronavirüs testine giren 'dan sevindirici haberler geldi. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020
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Galatasaray'ın koronavirüs test sonuçları çıktı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.

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