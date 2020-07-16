Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'tan fla�� sakatlık açıklaması!
Son dakika haberi... Beşiktaş, sakatlıkları bulunan ve Fenerbahçe derbisinde takımda olup olmayacakları belirsizliğini koruyan Ljajic ve Umut Nayir'in sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.
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Beşiktaş, sakatlıkları bulunan ve Fenerbahçe derbisinde takımda olup olmayacakları belirsizliğini koruyan Ljajic ve Umut Nayir'in sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.
Beşiktaş, sakatlıkları bulunan ve Fenerbahçe derbisinde takımda olup olmayacakları belirsizliğini koruyan Ljajic ve Umut Nayir'in sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
4 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.
Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir.