Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, sakatlıkları bulunan ve Fenerbahçe derbisinde takımda olup olmayacakları belirsizliğini koruyan Ljajic ve Umut Nayir'in sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.



İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

4 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.

Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir.