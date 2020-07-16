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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Ajax Mohammed Kudus'u kadrosuna kattı

(Eredivisie) ekibi Ajax, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen 'u transfer etti. Genç oyuncu uzun bir süredir ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemindeydi.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Ajax Mohammed Kudus'u kadrosuna kattı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen Mohammed Kudus'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Ganalı forvet ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Hollanda basını transferin 9 milyon avro bedelle gerçekleştiğini öne sürdü.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kudus, Nordsjaelland ile bu sezon oynadığı 28 maçta 12 gol kaydetti.

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