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Galatasaray'dan Volkan Babacan hamlesi! Son söz Başkan Göksel Gümüşdağ'da

Değişen yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli isimlere yönelen Galatasaray'da, hedef Medipol Başakşehir'in yedek kalecisi . Muslera'nın sakatlığı sonrası kalesini tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen sarı kırmızılı takım, Babacan'ı transfer etmek için Başkan ile bir araya gelecek.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Galatasaray'dan Volkan Babacan hamlesi! Son söz Başkan Göksel Gümüşdağ'da

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlanması ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması sarı kırmızılıları transfer için harekete geçirdi.

Yedek kaleci Okan Kocuk'un performansından memnun kalmayan teknik ekibin, yönetime Volkan Babacan ismini verdiği öğrenildi.

Başakşehir'de Mert Günok'un arkasında kalan Volkan Babacan için harekete geçen Aslan'da yönetim hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Başkan Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirecek olan yönetim, Başakşehir'in patronundan milli kaleciyi isteyecek.

Görüşmenin kısa süre sonra yapılacağı öğrenildi.

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