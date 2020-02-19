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Beşiktaş'ın yeni kalecisi Volkan Babacan olacak!

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Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
BEŞİKTAŞ'IN YENİ KALECİSİ KİM OLACAK? İŞTE O İSİM

Karius'un kötü performansı ile bu sezon ligde zor günler geçiren , yeni sezon için kalecisini şimdiden buldu. Siyah beyazlı kulüp uzun süredir peşinde olduğu milli kaleci ile anlaşmaya vardı.

ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius'un, istikrarsız bir görüntü sergilemesi ve taraftarların büyük tepkisini çekmesi sonrasında 'ta yönetim, dönem sonunu beklemeden yeni kaleci arayışına başladı. Kulüple kontratı Haziran ayında bitecek olan Alman file bekçisiyle yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, yeni kalecisini buldu.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın, Başakşehir'in tecrübeli kalecisi 'la anlaşma sağladığı kaydedildi. İstanbul temsilcisinde Mert Günok'un gölgesinde kalan 31 yaşındaki kaleciyle menajeri aracılığıyla el sıkışan Kara Kartal, Başakşehir'in de ayrılığa sıcak baktığı Volkan'ı, sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.

MİLLİ TAKIMDA DA GÖREV YAPTI
Beşiktaş Yönetimi'nin, Volkan konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp genç teknik adamın da onayını alması sonrasında sezon bitimi için Volkan'la şimdiden söz kesmesi bekleniyor.

2014'ten bu yana Başakşehir forması giyen tecrübeli file bekçisi, 6 sezonda 161 karşılaşmada görev yaptı. Başakşehir'deki başarılı görüntüsü sonrasında bir dönem A Milli Takım'ın kalesini de koruyan Volkan, 35 karşılaşmada görev yapmıştı.

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