15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Milan'dan flaş Simon Kjaer kararı!

, Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon 'in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Danimarkalı savunmacı için Milan'ın kasasından 3.5 milyon euro çıkacak.

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Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Milan'dan flaş Simon Kjaer kararı!
Milan, Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer konusunda kararını verdi. Bonservisi Sevilla'da bulunan 31 yaşındaki stoper için Milano ekibi, satın alma opsiyonunu kullanmak için harekete geçti. İki takımın da Kjaer konusunda anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi. Milan, Kjaer'i kadrosuna katmak için kasasından 3.5 milyon euroyu çıkaracak.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kjaer, kiralık olarak mücadele ettiği Milan'da bu sezon 9 maçta görev aldı.
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