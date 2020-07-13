Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu. Al Nasr ile sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki golcü La Liga'ya yükselen Cadiz ile anlaşmaya vardı.
İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu. 2017-2018 ve bir sonraki sezonun ilk yarısında Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki oyuncunun Al Nasr ile sözleşmesi sona erdi. Negredo İspanya ikinci liginde lider durumda bulunan ve gelecek sezon La Liga'da mücadele edecek Cadiz ile anlaşmaya vardı.
İSPANYOLLAR DUYURDU...
İspanyolların ünlü gazetesi AS'da yer alan habere göre Cadiz Başkanı Manuel Vizcaíno Al Nasr ile sözleşmesi biten Negredo ile her konuda anlaşmaya vardı.
Kariyerinde daha önce Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla, Manchester City, Valencia ve Middelesbrough formaları giyen golcü futbolcu transfer gerçekleşirse 5 yıl sonra ülkesine dönmüş olacak.
BU SEZON 11 GOL ATTI!
Al Nasr formasıyla bu sezon 26 karşılaşmaya çıkan Negredo 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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