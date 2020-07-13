Konyaspor lider Başakşehir'i 4-3 mağlup etti
Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta 7 gol atıldı. Süper Lig’in 32. haftasında küme düşme potasındaki Konyaspor, lider Başakşehir'i ağırladı. Konyaspor, 3. dakikada öne geçen Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. Küme hattında hayat bulan Konyaspor, Başakşehir'e ağır bir darbe vurdu.
Konyaspor, lider Başakşehir'i evinde ağırladığı maçta 4-3 mağlup etti. Küme düşme potasındaki Konyaspor puanını puanını 33'e çıkartırken, Başakşehir 66 puanda kaldı.
BAŞAKŞEHİR HIZLI BAŞLADI, KONYA ERKEN DÖNDÜ
Konuk Başakşehir 3. dakika kazandığı penaltı atışında Visca'nın golüyle adeta maça 1-0 önde başladı. Lider Başakşehir'in ardından Konyaspor maça ortak oldu ve skoru eşitledi.
Başakşehir'in golünde penaltıya sebebiyet veren Farouk Miya, 20. dakika durumu 1-1'e getiren golü attı. Golü bulan ev sahibi Konyaspor, maçın hakimiyetini sağladı.
Ataklarını sıklaştıran ev sahibi 28. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle öne geçti. 2-1
Maçın başında yaptığı hatasını 2. kez telafi eden Miya, 45+1'de bir kez daha sahneye çıktı ve Konyaspor'u Başakşehir karşısında 3-1 öne geçirdi.
KONYASPOR SÜPER LİG AŞKINA
İkinci yarıda kısa süreli bir şok yaşayan Konyaspor, Başakşehir'in öaçı 3-3'e getirmesinin ardından yeniden toparlandı.
Ev sahibi Konyaspor, 85. dakika Skubic'in attığı gol ile skoru 4-3'e getirdi ve 3 puana uzandı.
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