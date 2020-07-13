Beşiktaş Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-0 kazandı
Süper Lig'in 32.haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar Caner Erkin'in 52. dakikada attığı penaltı golüyle 3 puana uzandı.
Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar kritik maçtan 1-0 galip ayrılıp Avrupa yolunda önemli bir avantaj yakaladı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta Beşiktaş aradığı golü 52. dakikada buldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Caner Erkin, siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan isim oldu: 0-1.
Ligde 2 maç sonra kaybeden ev sahibi Yeni Malatya 32 puanda kalırken, son 5 maçta 4. galibiyetini alan Beşiktaş ise puanını 56'ya yükseltti.
4. sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaran siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılma yolunda son 2 haftaya büyük avantajla girdi.
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