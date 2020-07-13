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Beşiktaş Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-0 kazandı

'in 32.haftasında , 'a konuk oldu. Siyah beyazlılar Caner Erkin'in 52. dakikada attığı penaltı golüyle 3 puana uzandı.

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Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Beşiktaş Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-0 kazandı

Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar kritik maçtan 1-0 galip ayrılıp Avrupa yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Beşiktaş aradığı golü 52. dakikada buldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Caner Erkin, siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan isim oldu: 0-1.

Ligde 2 maç sonra kaybeden ev sahibi Yeni Malatya 32 puanda kalırken, son 5 maçta 4. galibiyetini alan Beşiktaş ise puanını 56'ya yükseltti.

4. sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaran siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılma yolunda son 2 haftaya büyük avantajla girdi.

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