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Russell Westbrook koronavirüse yakalandı

Houston Rockets forması giyen NBA yıldızı , koronavirüse yakalandığını açıkladı. Virüse yakalanan Westbrook, "Güvenliğinize önem verin ve maske takın" uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 13.07.2020
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Russell Westbrook koronavirüse yakalandı

Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen yıldız basketbolcu Russell Westbrook, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Westbrook, "Takımım Orlando'ya gitmeden önce yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif çıktı. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Karantinaya girdim. İyileşerek kafileye katılmayı dört gözle bekliyorum." mesajını yazdı.

Hayranlarına salgını ciddiye almaları yönünde tavsiye veren 31 yaşındaki basketbolcu, "İyi dilekleriniz ve verdiğiniz destek için teşekkürler. Lütfen bu virüsü ciddiye alın. Güvenliğinize önem verin ve maske takın!" ifadelerini kullandı.

NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak.

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