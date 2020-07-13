Russell Westbrook koronavirüse yakalandı
Houston Rockets forması giyen NBA yıldızı Russell Westbrook, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Virüse yakalanan Westbrook, "Güvenliğinize önem verin ve maske takın" uyarısında bulundu.
Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen yıldız basketbolcu Russell Westbrook, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Westbrook, "Takımım Orlando'ya gitmeden önce yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif çıktı. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Karantinaya girdim. İyileşerek kafileye katılmayı dört gözle bekliyorum." mesajını yazdı.
Hayranlarına salgını ciddiye almaları yönünde tavsiye veren 31 yaşındaki basketbolcu, "İyi dilekleriniz ve verdiğiniz destek için teşekkürler. Lütfen bu virüsü ciddiye alın. Güvenliğinize önem verin ve maske takın!" ifadelerini kullandı.
NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Çaykur Rizespor ateşe düştü
- Denizlispor - Trabzonspor CANLI ANLATIM
- Konyaspor-Başakşehir (CANLI ANLATIM)
- Abdurrahim Albayrak'tan flaş transfer iması!
- Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım!
- AB'den skandal Doğu Akdeniz açıklaması
- Fenerbahçe Alman forvet ile anlaştı
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM
- Bakan Albayrak'tan Azerbaycan mesajı
- Kayserispor son dakikada hayat buldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?